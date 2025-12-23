Auto investe persone in attesa di assistere a una parata in una città olandese, ferendone 9

Spread the love

Un’auto si è schiantata contro una folla di persone in attesa di assistere a una parata in una città dell’Olanda orientale lunedì sera, ferendo nove persone, almeno tre delle quali in modo grave, ha riferito la polizia.

L’incidente non è sembrato immediatamente doloso, ha dichiarato la polizia del Gelderland sui social media, ma sono in corso le indagini.

Le persone erano in attesa di assistere a una parata di veicoli decorati con luci natalizie a Nunspeet, una città a circa 80 chilometri a est di Amsterdam. Il comune della vicina Elburg ha dichiarato sui social media che la parata è stata interrotta dopo l’incidente.

https://www.thestandard.com.hk/world-news/article/319975/