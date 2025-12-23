Incendio in zona Prato della Valle a Padova, traffico bloccato

Spread the love

(ANSA) – PADOVA, 23 DIC – Vigli del fuoco e carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Padova sono intervenuti questa mattina, poco dopo le ore 10.00 per mettere in sicurezza un tratto di via Cavallotti, in zona Santa Croce/Bassanello nella zona sud della città euganea.

A richiedere l’intervento alcuni passanti che hanno notato alte fiamme sprigionate da un’automobile parcheggiata a bordo strada. L’intervento degli uomini dell’Arma, intervenuti in meno di un minuto, ha permesso di evitare danni a persone.

Sul posto sono intervenuti due equipaggi dei vigili del fuoco e a supporto la Polizia locale, per cercare di limitare i rallentamenti e i conseguenti incolonnamenti di auto in una zona già delicata in giornate normali per il traffico. Il tram ed i mezzi pubblici hanno subito limitati rallentamenti.

Non risultano persone ferite a causa dello spettacolare rogo, che ha lambito anche una palazzina che si affaccia sul tratto di strada interessato. (ANSA).