martedì, Dicembre 23, 2025
Ultimo:
cronaca

Incidente sul Terraglio: i Vigili del Fuoco estraggono due feriti

Il Faro
Spread the love

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi lungo la Strada Terraglio, nel tratto compreso tra Preganziol e Mogliano Veneto. Nell’impatto sono rimaste coinvolte due auto con a bordo complessivamente quattro persone.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con un’APS (autopompa serbatoio) dal comando di Treviso, che hanno provveduto a estrarre dalle lamiere due degli occupanti rimasti incastrati a seguito dello scontro.

Le persone ferite sono state quindi affidate alle cure del personale sanitario del Suem 118, intervenuto sul luogo per le prime valutazioni e i necessari soccorsi.

La viabilità lungo il Terraglio ha subìto rallentamenti durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dei mezzi.

https://www.qdpnews.it/comuni/treviso-provincia/incidente-sul-terraglio-i-vigili-del-fuoco-estraggono-due-feriti/

Potrebbe anche interessarti

Iran, notte di proteste a Khomein: i manifestanti appiccano il fuoco alla casa museo di Khomeini

Il Faro

Quattro feriti, di cui due gravi, in un violento scontro frontale tra auto a Lavagno

Il Faro

Nella chat filonazista minorenni pronti ad andare a combattere per il separatismo russo: 5 denunce

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *