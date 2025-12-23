Incidente sul Terraglio: i Vigili del Fuoco estraggono due feriti
Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi lungo la Strada Terraglio, nel tratto compreso tra Preganziol e Mogliano Veneto. Nell’impatto sono rimaste coinvolte due auto con a bordo complessivamente quattro persone.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con un’APS (autopompa serbatoio) dal comando di Treviso, che hanno provveduto a estrarre dalle lamiere due degli occupanti rimasti incastrati a seguito dello scontro.
Le persone ferite sono state quindi affidate alle cure del personale sanitario del Suem 118, intervenuto sul luogo per le prime valutazioni e i necessari soccorsi.
La viabilità lungo il Terraglio ha subìto rallentamenti durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dei mezzi.
https://www.qdpnews.it/comuni/treviso-provincia/incidente-sul-terraglio-i-vigili-del-fuoco-estraggono-due-feriti/