Spread the love

Le intense precipitazioni che nelle ultime ore hanno colpito la zona sud della provincia di Matera hanno richiesto l’intervento massiccio delle squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nel soccorso di automobilisti in difficoltà su diverse strade.

Le situazioni più critiche si sono verificate sulla Strada provinciale 3 che collega Matera a Metaponto, che dopo i necessari controlli di sicurezza è stata riaperta al traffico. Rimane attualmente chiusa al traffico la provinciale 31 Matera-Montescaglioso. In questo tratto, i Vigili del Fuoco sono al lavoro per liberare 12 vetture rimaste impantanate a causa del fango e dei detriti. Il traffico è deviato all’altezza del Parco dei Monaci.

ulla Statale 7 (Matera-Laterza) i Vigili del Fuoco sono intervenuti per soccorrere una madre e una figlia rimaste bloccate all’interno della propria auto. Nonostante i forti disagi, non si registrano feriti né incidenti stradali. Le operazioni di messa in sicurezza e assistenza sono coordinate dai Vigili del Fuoco con il prezioso supporto delle pattuglie dei Carabinieri, della Polizia Stradale della Polizia Local attive sul posto per la gestione della viabilità e la tutela della pubblica incolumità.

https://www.basilicata24.it/2025/12/maltempo-in-provincia-di-matera-automobilisti-bloccati-nel-fango-e-detriti-soccorsi-dai-vigili-del-fuoco-155086