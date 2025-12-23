Operaio 30enne travolto da un treno sulla linea del Brennero: è gravissimo. Coinvolti anche dei colleghi. Cancellazioni e ritardi

Spread the love

ALA (TRENTO) – Gravissimo infortunio sul lavoro nel pomeriggio del 22 dicembre: un operaio di 30 anni è stato urtato da un treno in transito lungo la linea ferroviaria del Brennero ed è ora in ospedale in gravi condizioni. Coinvolti anche altri colleghi. Disagi alla circolazione.

L’incidente è avvenuto alle 17 all’altezza di Ala, in Trentino. Il 30enne, secondo quanto finora ricostruito, stava eseguendo dei lavori di sistemazione della linea quando è stato urtato da un treno passeggeri della società austriaca ÖBB in transito. L’uomo è rimasto ferito molto gravemente. Sarebbero coinvolti anche altri due operai. Sul posto sono accorsi sanitari, vigili del fuoco e forze dell’ordine per i rilievi di legge che dovranno ricostruire l’accaduto e accertarne le responsabilità. Il 30enne è stato trasferito in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento ed è ricoverato in terapia intensiva.

