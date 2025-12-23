VIDEO – Volo Ryanair evacuato dopo la collisione con un camion di carburante all’aeroporto di Edimburgo

Spread the love

Edimburgo, Regno Unito: Un aereo passeggeri Ryanair diretto a Faro, in Portogallo, è stato evacuato lunedì mattina dopo che l’estremità alare ha urtato un camion di carburante durante il rullaggio per la partenza dall’aeroporto di Edimburgo. L’incidente è avvenuto intorno alle 10:00 ora locale, richiedendo l’immediata attivazione delle procedure di sicurezza e un temporaneo disagio per i passeggeri a bordo.

Il volo, operato con il numero FR5667 su un Boeing 737 MAX 8-200, si stava preparando alla partenza quando si è verificata la collisione con la cabina di un camion. Non si sono registrati feriti e le operazioni aeroportuali sono proseguite con interruzioni minime, hanno confermato i funzionari aeroportuali.

Ai passeggeri è stato chiesto di sbarcare dall’aereo come misura precauzionale. Un portavoce di Ryanair ha dichiarato che l’estremità alare dell’aereo ha toccato la cabina di un’autocisterna durante il rullaggio a bassa velocità e che i passeggeri “sono sbarcati normalmente”. Un aereo sostitutivo è stato messo a disposizione per completare il servizio per Faro, con partenza nel tardo pomeriggio.

In seguito all’incidente, sono stati mobilitati i servizi di emergenza, con il Servizio Vigili del Fuoco e Soccorso Scozzese intervenuto dopo essere stato allertato. I vigili del fuoco sono stati messi in allerta, ma non si è verificato alcun incendio e, dopo le prime valutazioni, l’intervento è stato sospeso.

