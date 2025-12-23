Vigili del fuoco morti a Nova Siri, ci sono due indagati

Spread the love

La Procura di Matera ha notificato un avviso di conclusione delle indagini a due persone, sospettate di aver appiccato il rogo del luglio 2024 a Nova Siri nel cui spegnimento persero la vita Nicola Lasalata e Giuseppe Martino, due vigili del fuoco in servizio.

Agli indagati vengono contestati i reati di incendio boschivo e di morte come conseguenza di altro delitto. Le indagini sono state condotte dalla Compagnia dei carabinieri di Policoro, dal Gruppo carabinieri forestale di Matera e dal Nucleo investigativo antincendi Basilicata dei vigili del fuoco, sotto il costante coordinamento della Procura, con indagini complesse per la gravità dei fatti, l’estensione dell’area interessata e le conseguenze tragiche.

