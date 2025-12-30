VIDEO – Allarme incendio, a fuoco una stalla: morte galline e pecore e intervento dei vigili del fuoco
Vezzi. Nel corso della mattinata di ieri (29 dicembre), si è sviluppato un incendio in una stalla in località Magnone, a Vezzi Portio, per cause al momento in corso di accertamento.
Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Finale Ligure, con il supporto del rincalzo dalla sede centrale di Savona con un autobotte, al fine di garantire un adeguato approvvigionamento idrico e il supporto alle operazioni di spegnimento.
Presenti anche la polizia locale di Noli, impegnata nella gestione della viabilità e nella messa in sicurezza dell’area, la Croce Bianca di Noli, attivata in via precauzionale per l’assistenza sanitaria ed i carabinieri forestali.