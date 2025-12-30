Arzachena, camion finisce contro i cavi elettrici e si ribalta

Spread the love

Incidente attorno alle 12 ad Arzachena. Un camion, all’altezza di via Spargi lungo la sp59, si è ribaltato su un fianco dopo aver impattato con il braccio contro diversi cavi elettrici e telefonici.

Sul posto i vigili del fuoco. È stato necessario il supporto dell’Enel poiché i cavi tranciati erano sotto tensione. La polizia locale di Arzachena ha bloccato il traffico per la durata delle operazioni.

https://www.unionesarda.it/news-sardegna/gallura/arzachena-camion-si-incastra-con-il-braccio-nei-cavi-elettronici-e-si-ribalta-p77af5ui