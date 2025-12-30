Incendio a Mordano, fiamme e paura in un garage: un uomo intossicato

Spread the love

Mordano (Bologna), 30 dicembre 2025 – Un incendio è divampato nella notte tra il 29 e il 30 dicembre in un garage di Mordano adibito a deposito di legna. L’allarme è scattato alle 4.11, quando le fiamme hanno cominciato a minacciare la struttura.

Una persona è rimasta intossicata. L’incendio è stato domato e l’intervento si è concluso nelle prime ore del mattino. Le cause del rogo sono al momento in corso di accertamento. Sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco: la prima partenza e l’autobotte di Lugo e di Imola, l’autobotte di Medicina, il carro bombole e un funzionario di guardia. Intervenuti anche il 118 e i carabinieri.

https://www.ilrestodelcarlino.it/imola/cronaca/incendio-mordano-garage-intossicato-ffe4185f