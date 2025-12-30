Incendio nella notte a Bubano, le fiamme in una legnaia accanto all’abitazione 

Spread the love

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire in forze per spegnere l’incendio che ha coinvolto una casa all’incrocio tra via Andrea Costa e via Lume. Le fiamme, stando a quanto ricostruito finora, si sarebbero propagate dalla legnaia presente in un garage accanto alla casa.

Fortunatamente la coppia che vi abita si è accorta dell’incendio e ha chiamato i soccorsi. Verso le ore 4 sono arrivati sul posto diversi mezzi dei vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Lugo, Imola e Medicina con diverse autobotti. Presente il funzionario di guardia del 115, oltre ai carabinieri di Mordano.

I vigili del fuoco sono riusciti a estinguere le fiamme prima che si propagassero ulteriormente, provocando danni ben peggiori. Il proprietario di casa è stato trasportato in via precauzionale in ospedale per valutare le sue condizioni di salute per un’eventuale intossicazione da fumo, ma non avrebbe riportato conseguenze. Restano i danni all’abitazione e lo spavento per i proprietari di casa.