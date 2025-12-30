martedì, Dicembre 30, 2025
Ultimo:
Vigili del fuoco

Incendio nella notte a Bubano, le fiamme in una legnaia accanto all’abitazione 

Il Faro
Spread the love

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire in forze per spegnere l’incendio che ha coinvolto una casa all’incrocio tra via Andrea Costa e via Lume. Le fiamme, stando a quanto ricostruito finora, si sarebbero propagate dalla legnaia presente in un garage accanto alla casa.
Fortunatamente la coppia che vi abita si è accorta dell’incendio e ha chiamato i soccorsi. Verso le ore 4 sono arrivati sul posto diversi mezzi dei vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Lugo, Imola e Medicina con diverse autobotti. Presente il funzionario di guardia del 115, oltre ai carabinieri di Mordano.

I vigili del fuoco sono riusciti a estinguere le fiamme prima che si propagassero ulteriormente, provocando danni ben peggiori. Il proprietario di casa è stato trasportato in via precauzionale in ospedale per valutare le sue condizioni di salute per un’eventuale intossicazione da fumo, ma non avrebbe riportato conseguenze. Restano i danni all’abitazione e lo spavento per i proprietari di casa.

Potrebbe anche interessarti

Vicenza, le classifiche del 31° Campionato Italiano VV.F. di Nuoto per Salvamento – 7º Campionato Italiano VV.F. di Nuoto

Il Faro

VIDEO -Verona incendio ristorante in centro storico.

Il Faro

Incendio di una autovettura alimentata a gas GPL e incidente stradale

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *