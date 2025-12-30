Incidente alla funivia del Monte Moro a Macugnaga: due feriti e 90 persone bloccate in vetta

Spread the love

Momenti di tensione questa mattina, martedì 30 dicembre, alla funivia del Monte Moro a Macugnaga, dove una cabina in arrivo alla stazione a monte ha urtato un muro, provocando il ferimento di due persone. L’incidente è avvenuto sul secondo tronco dell’impianto, quello che collega l’Alpe Bill al Moro, a quota oltre 2800 metri.

(foto tratta dalla pag IG @macugnaga_monterosa)

Secondo le prime ricostruzioni, la cabina della funivia sarebbe giunta troppo velocemente in prossimità della stazione, impattando contro una parete. A bordo si trovavano due passeggeri che hanno riportato ferite e sono stati soccorsi sul posto dal personale sanitario presente in vetta, prima di essere trasferiti in ospedale con l’elisoccorso del 118.

A subire un contraccolpo anche la cabina Sud, che in quel momento trasportava soltanto l’addetto al movimento, rimasto lievemente contuso.

L’incidente ha causato il blocco dell’impianto. In vetta al Monte Moro, nella stazione di arrivo, si trova una novantina di persone, tra cui anche bambini. Tutti risultano illesi ma al momento impossibilitati a scendere a valle con la funivia.

Per riportarli in paese in sicurezza è stato organizzato un ponte aereo con gli elicotteri dei Vigili del Fuoco e della Guardia di Finanza, presenti sul posto insieme al Soccorso Alpino e ai Carabinieri, che avranno il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

La funivia del Monte Moro era, al momento dell’incidente, l’impianto di risalita operativo a Macugnaga. Le altre strutture – la seggiovia Pecetto-Burki-Belvedere e lo skilift di San Pietro – risultano chiuse. Lo ha comunicato nei giorni scorsi la società Macugnaga Trasporti e Servizi, che gestisce gli impianti comunali dal 2011. Nonostante gli interventi di manutenzione completati in autunno e il collaudo già eseguito, si è ancora in attesa del nulla osta da parte delle autorità ministeriali.

https://www.varesenews.it/2025/12/incidente-alla-funivia-del-monte-moro-a-macugnaga-due-feriti-e-90-persone-bloccate-in-vetta/2447572/