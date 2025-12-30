Paura all’ora di pranzo: scoppia un incendio in casa, anziana portata in salvo dai Vigili del Fuoco

Spread the love

Paura all’ora di pranzo a Castrocaro per un appartamento andato a fuoco in via Flavio Biondo. I Vigili del Fuoco sono intervenuti riuscendo a domare le fiamme e a portare in salvo la persona che si trovava all’interno.

Il fatto è avvenuto alle 12.30 di oggi, martedì, quando due squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti dalla sede centrale di Forlì e dal distaccamento di Rocca San Casciano, sono intervenute in Via Flavio Biondo a Castrocaro per l’incendio di un appartamento. Le squadre hanno operato per estinguere le fiamme e procedere alla bonifica dell’area interessata dalle fiamme.

Durante le operazioni, i soccorritori hanno portato all’esterno una donna anziana. La donna è stata successivamente affidata alle cure dei sanitari.