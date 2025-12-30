Schianto a Verona, morto automobilista di 76 anni
(ANSA) – VERONA, 30 DIC – Un uomo di 76 anni è morto oggi pomeriggio in un incidente avvenuto poco dopo le 14 tra due auto in strada Bresciana a Verona.
Per cause in corso di accertamento da parte del Nucleo infortunistica della polizia locale, l’uomo alla guida di una Fiat Multipla avrebbe perso il controllo del veicolo, scontrandosi con una Peugeot 3008 che proveniva in senso opposto e poi contro un albero a margine carreggiata. Inutili i tentativi di soccorso del Suem 118.
Sul posto anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’auto. È il terzo decesso sulle strade del comune di Verona da inizio anno. (ANSA)