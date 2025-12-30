martedì, Dicembre 30, 2025
Si rompe una tubatura del gas a Castione Baratti: vigili del fuoco e tecnici sul posto per la messa in sicurezza

L’allarme è scattato nella mattinata di martedì 30 dicembre a Castione Baratti, frazione del comune di Traversetolo. Alcuni residenti, verso le ore 9.30, hanno segnalato una fuga di gas, probabilmente a causa della rottura di una tubatura. Sul posto sono arrivati i tecnici e una squadra dei vigili del fuoco, partita dalla caserma di Langhirano. Dopo un primo intervento gli operatori del 115 sono ritornati sul posto per una verifica, dopo un’ulteriore segnalazione. 

