VIDEO – Incidente funivia Macugnaga – due elicotteri Vigili del Fuoco in azione

Spread the love

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO DELLA LOMBARDIA

Dalle 11:30 di oggi i vigili del fuoco, con personale del Soccorso Alpino e Guardia di Fimanza, sono impegnati nel comune di Macugnaga (VB) per un incidente che ha coinvolto le due cabine della funivia Al Moro, le quali hanno impattato contro le strutture delle stazioni di monte e di valle.

L’urto ha causato il fermo dell’impianto, lasciando circa 100 persone bloccate alla stazione superiore. A valle si registra il ferimento del manovratore, mentre nella cabina a monte risultano feriti 3 dei 15 passeggeri.

Sul posto sono al lavoro due elicotteri Drago 166 e Drago 61 dei vigili del fuoco per l’evacuazione delle persone bloccate in quota a seguito del fermo dell’impianto.