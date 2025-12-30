 Vigili del Fuoco a “IO LAVORO”

Spread the love

CLAUDIO GIACALONE – VIGILI DEL FUOCO



Importante presenza dei Vigili del fuoco del Piemonte a IO LAVORO, una manifestazione organizzata dalla Regione Piemonte, incentrata sulle tematiche del lavoro, che farà tappa in diverse città del territorio piemontese. IOLAVORO è anche la piattaforma digitale di Agenzia Piemonte Lavoro, che mette in contatto diretto le aziende che cercano personale e candidati in cerca di occupazione.

La Direzione Regionale dei Vigili del fuoco del Piemonte ha partecipato all’evento all’OGR di Torino con un proprio stand, per spiegare il lavoro particolare dei Vigili del fuoco e per fornire informazioni sulla sicurezza sul lavoro e negli ambienti domestici, con l’obiettivo di promuovere una cultura della prevenzione e contribuire alla crescita di una società più sicura, in cui il lavoro rappresenti uno strumento di sviluppo e benessere per tutti.

Lavorare con i Vigili del Fuoco significa contribuire alla realizzazione degli obiettivi del Corpo Nazionale, impegnato nel soccorso pubblico, nella lotta e nella prevenzione degli incendi ma anche nella formazione e nei controlli in materia di sicurezza. Per raggiungere questi obiettivi sono necessarie molte professionalità, accomunate dalla passione e dal desiderio di essere al servizio della collettività, soprattutto nei momenti di emergenza e di maggiore difficoltà.

Durante le tappe della manifestazione — OGR Torino (12 e 13 novembre), Biella (14 novembre), Gravellona (18 novembre), Vercelli (21 novembre) e Beinasco (27 novembre) — sarà possibile vivere esperienze immersive grazie a speciali visori che permetteranno di sperimentare da vicino alcune scene del lavoro quotidiano dei Vigili del Fuoco.