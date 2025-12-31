Grosso incendio scoppiato nel villaggio di Glenboi alla vigilia di Capodanno – morta una persona

Spread the love

Una persona è stata trovata morta in seguito a un grave incendio domestico in un villaggio di

Rhondda Cynon Taf. I servizi di emergenza sono stati chiamati in seguito alla segnalazione di un incendio in un’abitazione a Glenboi, vicino a Mountain Ash, poco prima delle 2 del mattino della vigilia di Capodanno.

I vigili del fuoco hanno cercato di domare le fiamme, mentre gli agenti di polizia hanno chiuso le strade vicine ed evacuato i residenti dalle proprietà vicine nelle prime ore del mattino. Una persona è stata trovata morta all’interno dell’abitazione,

ha confermato mercoledì mattina la polizia del Galles del Sud .

