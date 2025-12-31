Il Christmas in Jazz torna a Roma, come essere a New Orleans.

Spread the love

GIORGIA FIDATO

A Roma il jazz non è una parentesi stagionale né una moda da rispolverare ogni tanto: ha una casa vera, stabile, viva. Succede alla Casa del Jazz, a due passi dalle Terme di Caracalla e dal Circo Massimo, dove la musica si suona dal vivo tutto l’anno e non ha bisogno di etichette. Ed è proprio qui che, tra Natale e Befana, torna Christmas in Jazz, una rassegna che trasforma le feste in un viaggio sonoro fatto di swing, dixieland e radici profonde.

Organizzata dalla Fondazione Musica per Roma, Christmas in Jazz è un ritorno alle origini: al jazz di quando era suono, corpo, strada e ballo. Non playlist, non nostalgia patinata, ma musica che nasce per essere ascoltata da vicino. Swing, New Orleans, West Coast, jazz delle prime volte: ogni concerto è un capitolo di una storia che continua a parlare al presente. E la Casa del Jazz, da anni, è uno dei pochi luoghi in città dove il jazz non è “evento speciale”, ma consuetudine.

Il programma attraversa le feste con energia e varietà: dalle formazioni che riportano in scena il jazz più ruggente e festoso, a quelle che ne raccontano l’eleganza e l’ironia, fino agli ensemble giovani che tengono insieme formazione, futuro e palco. C’è spazio per il groove, per la precisione, per il sorriso, per la voglia di muoversi sulla sedia – o direttamente di ballare.

Non serve essere esperti, puristi o collezionisti di vinili. Christmas in Jazz è un modo diverso di vivere le feste, una deviazione felice tra un pranzo e un brindisi, un piccolo viaggio che ti fa pensare di essere a New Orleans… e invece sei appena dietro Ostiense. E va benissimo così.