mercoledì, Dicembre 31, 2025
Ultimo:
cronaca

Lo scoppio di un petardo manda a fuoco la scarpata | ferito un vigile del fuoco

Il Faro
Spread the love

Un petardo ha causato un incendio sulla scarpata, ferendo un vigile del fuoco intervenuto per contenere il rogo. Nonostante gli appelli e gli incidenti recenti nel Tirolo austriaco, alcuni continuano a utilizzare petardi, mettendo a rischio la sicurezza pubblica e l’ambiente. È importante rispettare le normative per prevenire eventi dannosi e garantire la sicurezza di tutti.

I ripetuti appelli e quanto accaduto nelle scorse ore al di là dal confine, nel Tirolo austriaco, pare non facciano desistere coloro che decidono di passare il tempo scoppiando petardi. Un divertimento innocuo, potrebbe obiettare qualcuno; quanto successo intorno all’1:35 di oggi, mercoledì 31

https://www.trentotoday.it/cronaca/incendio-petardo-selva-val-gardena.html

Potrebbe anche interessarti

Giornata mondiale contro il cancro: le 12 “regole d’oro” della prevenzione

Il Faro

 Camion in fiamme esplode sulla Ruta Nacional N° 3, all’interno della giurisdizione del distretto di Buenos Aires di Las Flores, in Argentina

Il Faro

Mattarella: ‘Inaccettabile l’aumento delle vittime civili nelle aree di guerra’

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *