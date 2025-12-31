Un morto e ventiquattro feriti nell’incidente in A26.

Spread the love

È di un morto e 24 persone ferite il bilancio del grave incidente avvenuto nella serata di lunedì sulla carreggiata che viaggia verso Genova della A26. La vittima si chiamava Christophe Thierry Mondesi, 45enne francese. L’autostrada è stata riaperta intorno alle quattro di notte, sei ore dopo l’inferno di lamiere avvenuto al km 8. Un tamponamento che ha visto coinvolti un pullman, un mezzo pesante e due autovetture, avvenuto forse per una frenata improvvisa di uno dei veicoli.

L’incidente è avvenuto circa cinque chilometri dopo Masone, all’ingresso della galleria Rianasso, in un tratto dove le carreggiate diminuiscono a causa di un cantiere, passando da tre a due.

Sono in tutto 24 le persone ferite. Sei quelle ricoverate al policlinico San Martino di Genova: di questi un residente di S.Giuliano Milanese, 52 anni, è politraumatizzato e ricoverato al Trauma Center con 30 giorni di prognosi. Una sua concittadina di 58 anni è la più grave: politraumatizzata ne avrà per 40 giorni. La terza ferita è una donna di 57 anni nata in Costa d’Avorio e residente in Francia: policontusa, è stata dimessa con 7 giorni di prognosi. Dimessa con 7 giorni di prognosi anche una ragazza di 16 anni, residente in Francia. Due ragazzi cinesi, 23 anni lei e 26 anni lui, sono policontusi e in gestione da parte degli ortopedici.

Il violento impatto non ha lasciato scampo all’autista del pullman, inutili i soccorsi: l’uomo è morto sul colpo. A bordo del mezzo una ventina di turisti, molti dei quali rimasti feriti anche in modo grave, così come gli occupanti delle macchine rimaste schiacciate. Sul posto sono intervenute quattro ambulanze e due automediche, la Golf 3 e 5, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale di Ovada e il personale del Tronco 1 di Genova di Autostrade per l’Italia. I feriti sono stati smistati e trasportati nei pronto soccorso cittadini degli ospedali Villa Scassi, San Martino, Galliera e dell’Evangelico di Voltri. In due sono stati trasferiti al San Paolo di Savona.

