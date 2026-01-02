Auto precipita nella scarpata e finisce contro gli alberi: due persone soccorse e portate all’ospedale

Spread the love

TESERO. Spaventoso incidente in val di Fiemme, un’auto è precipitata nella scarpata e ha concluso il viaggio contro gli alberi. L’allerta è scattata poco prima delle 18 di oggi, venerdì 2 gennaio, lungo la strada provinciale 215 che collega Tesero e Pampeago.

Il conducente, secondo le prime ricostruzioni, ha perso il controllo del veicolo all’altezza di una curva. A quel punto la macchina si è diretta fuori dalla carreggiata.

Il mezzo è ruzzolato lungo la scarpata per svariati metri prima di finire la corsa contro gli alberi. Immediato l’allarme e sul posto si sono portati i soccorsi: ambulanze, vigili del fuoco di Tesero, con il supporto del corpo di Cavalese, i carabinieri.

Tanta paura e qualche botta ma le due persone coinvolte nell’incidente, un 45enne e un 46enne, non sembrano aver riportato gravi conseguenze, anche se sono state portate all’ospedale di Cavalese per accertamenti e approfondimenti.

