Famiglia intossicata dal monossido: tre persone ricoverate all’ospedale

Tre persone sono state ricoverate in ospedale, in via precauzionale, per intossicazione da monossido di carbonio. L’allarme, oggi pomeriggio, 2 gennaio, è scattato in località Martinelle.

In casa, una famiglia composta da tre persone, tutte adulte: un uomo e due donne. Ancora da chiarire le cause alla base della fuga di monossido: nell’abitazione sono presenti una caldaia e un caminetto a legna. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Adria per i rilievi del caso e accertare le cause dell’accaduto.

Le tre persone, intanto, sono state accompagnate in ospedale a Mestre dai sanitari del Suem 118 per motivi precauzionali e sottoposti a camera iperbarica. Non sono, comunque, in pericolo di vita.

