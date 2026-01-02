Fiamme notturne in un deposito di legname, impegnate due squadre dei pompieri

Spread the love

Incendio in una rimessa adibita a deposito di legname. Le fiamme si sono sprigionate nella notte tra giovedì e oggi, 2 gennaio, poco dopo la mezzanotte (erano le 0.20), in via Rino Laghi. Due squadre dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Forlì sono intervenute per sedare il rogo che si è propagato all’interno di un capanno.

​La struttura era adibita a deposito di legna e le fiamme hanno interessato il materiale stoccato all’interno. Il personale dei Vigili del Fuoco ha operato per circoscrivere il rogo ed evitare che le fiamme si propagassero alle aree limitrofe, provvedendo successivamente alla completa estinzione e alla messa in sicurezza del sito.