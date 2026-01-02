In fiamme un capanno da pesca, i vigili del fuoco recuperano una bombola di Gpl per evitare altri rischi

Spread the love

Si registra un incendio oggi, venerdì 2 gennaio ad capanno da pesca in via Mesolino, a Cesenatico. Alle ore 12:20 una di queste caratteristiche strutture di legno, simili a palafitte, ha preso fuoco e sul posto è arrivata una squadra dei Vigili del Fuoco di Cesenatico. Il personale è entrato all’interno del capanno riuscendo a recuperare una bombola di Gpl, evitando così ulteriori rischi a causa di esplosioni. Successivamente, i vigili del fuoco hanno provveduto a estinguere le fiamme e a mettere in completa sicurezza l’intera area. Non si segnalano persone ferite. Da accertare le cause del rogo che potrebbe essere stato causato da un cortocircuito.