venerdì, Gennaio 2, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

In fiamme un capanno da pesca, i vigili del fuoco recuperano una bombola di Gpl per evitare altri rischi

Il Faro
Spread the love

Si registra un incendio oggi, venerdì 2 gennaio ad capanno da pesca in via Mesolino, a Cesenatico. Alle ore 12:20 una di queste caratteristiche strutture di legno, simili a palafitte, ha preso fuoco e sul posto è arrivata una squadra dei Vigili del Fuoco di Cesenatico. Il personale è entrato all’interno del capanno riuscendo a recuperare una bombola di Gpl, evitando così ulteriori rischi a causa di esplosioni. Successivamente, i vigili del fuoco hanno provveduto a estinguere le fiamme e a mettere in completa sicurezza l’intera area. Non si segnalano persone ferite. Da accertare le cause del rogo che potrebbe essere stato causato da un cortocircuito.

https://www.cesenatoday.it/cronaca/incendio-capanno-da-pesca-cesenatico-oggi.html
© CesenaToday

Potrebbe anche interessarti

Una donna ha perso il controllo della sua vettura e si è ribaltata – incendio tetto di una villetta a schiera ad Arzago D’Adda

Il Faro

A Cherz di Arabba (BL) intervento congiunto al personale di Terna per la messa in sicurezza del cavo di un elettrodotto danneggiato da neve e vento

Il Faro

Grave incidente stradale lunedì mattina a Lavis: Vigili del fuoco e sanitari mobilitati

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *