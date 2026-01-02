venerdì, Gennaio 2, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

Principio d’incendio vicino l’aeroporto d’Abruzzo: a fuoco alberi e sterpaglie

Il Faro
Spread the love

Un principio d’incendio ha interessato nel pomeriggio del 2 gennaio un’area a ridosso della Tiburtina, vicina all’aeroporto d’Abruzzo. Come riferito dai vigili del fuoco del comando provinciale di Pescara, giunti sul posto con una squadra assieme ai vigili del fuoco del comando provinciale di Chieti, a fuoco sono andate delle sterpaglie e alcuni alberi. A causa del vento, il rogo rischiava di propagarsi anche verso l’interno dell’area dell’aeroporto, ma è stato prontamente domato dagli operatori intervenuti.

https://www.ilpescara.it/cronaca/principio-incendio-aeroporto.html
© IlPescara

Potrebbe anche interessarti

Incendio di un’abitazione – rinvenuto il corpo carbonizzato di una donna.

Il Faro

Soccorsi automobilisti intrappolati nei sottopassi

Il Faro

Incendio a Legnago: donna salvata dai vigili del fuoco, condominio evacuato.

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *