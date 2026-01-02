Principio d’incendio vicino l’aeroporto d’Abruzzo: a fuoco alberi e sterpaglie

Spread the love

Un principio d’incendio ha interessato nel pomeriggio del 2 gennaio un’area a ridosso della Tiburtina, vicina all’aeroporto d’Abruzzo. Come riferito dai vigili del fuoco del comando provinciale di Pescara, giunti sul posto con una squadra assieme ai vigili del fuoco del comando provinciale di Chieti, a fuoco sono andate delle sterpaglie e alcuni alberi. A causa del vento, il rogo rischiava di propagarsi anche verso l’interno dell’area dell’aeroporto, ma è stato prontamente domato dagli operatori intervenuti.