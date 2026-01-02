Spread the love

GAVORRANO – Un guasto improvviso alla rete fognaria ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi, 2 gennaio, in via Ariosto di Filare, nel comune di Gavorrano.

Nel corso della giornata alcuni residenti si erano accorti di un malfunzionamento degli scarichi all’interno delle abitazioni e hanno allertato una ditta specializzata in spurghi. Durante le verifiche, i tecnici hanno individuato la rottura di una tubatura fognaria al di sotto del manto stradale, segnalando la criticità alle autorità competenti.

Sul posto è quindi intervenuta una squadra dei vigili del fuoco, chiamata a valutare l’entità del danno e soprattutto le condizioni di sicurezza dell’area, considerato il rischio di un possibile cedimento dell’asfalto. Presenti anche gli operai comunali, che hanno provveduto a transennare il tratto interessato della carreggiata per evitare pericoli a veicoli e pedoni.

https://www.ilgiunco.net/2026/01/02/si-rompe-un-tubo-della-fognatura-vigili-del-fuoco-in-azione