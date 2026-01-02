VIDEO – Grave incendio è scoppiato presso un’azienda produttrice di accenditori per barbecue e caminetti – rischio esplosioni

Spread the love

Un denso fumo si leva sopra Alsfeld (Assia): un grave incendio è scoppiato presso un’azienda produttrice di accenditori per barbecue e caminetti. In alcuni punti, metà del magazzino è stato avvolto dalle fiamme, con circa 150 vigili del fuoco impegnati a domare le fiamme.

A causa di inquinanti potenzialmente tossici, l’Ufficio federale per la protezione civile e lo smaltimento (BCC) ha lanciato l’allarme. Sussiste il rischio di esplosione dovuto alle sostanze chimiche stoccate. Si consiglia ai residenti di chiudere porte e finestre e di spegnere gli impianti di ventilazione. L’area è stata transennata e il traffico è gravemente compromesso. Tutti i dipendenti sono riusciti a evacuare i locali in tempo. La causa dell’incendio è ancora sconosciuta.

DAS BILD

https://youtu.be/SORpVKbuGss?si=5Z1DEeQ0zDBJllh2