venerdì, Gennaio 2, 2026
Ultimo:
cronacaInternazionale

VIDEO – Kenya, Crolla edificio in costruzione a Nairobi: dispersi alcuni operai

Il Faro
Spread the love

Un edificio a più piani in costruzione è crollato nella zona South C di Nairobi, intrappolando diversi operai e innescando una vasta operazione di salvataggio.

I primi rapporti confermano la presenza di persone intrappolate e si sta tentando di localizzarle. Le autorità stanno indagando sulla causa, visti i frequenti crolli di edifici in città dovuti a normative permissive.

I soccorritori stanno scavando tra le macerie. L’edificio si trovava in una zona di Nairobi conosciuta come South C, secondo la Croce Rossa keniota, e i media locali affermano che si trattava di una struttura di 16 piani.

Potrebbe anche interessarti

Riserva di Decima Malafede, approvato il Piano d’assetto: era nei cassetti da 17 anni

Il Faro

Frattaminore, tre auto in fiamme in via Palermo: indagini in corso

Il Faro

Tragedia sfiorata ad Elice, cavalli in fuga investiti da auto

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *