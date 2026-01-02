VIDEO – Kenya, Crolla edificio in costruzione a Nairobi: dispersi alcuni operai

Spread the love

Un edificio a più piani in costruzione è crollato nella zona South C di Nairobi, intrappolando diversi operai e innescando una vasta operazione di salvataggio.

I primi rapporti confermano la presenza di persone intrappolate e si sta tentando di localizzarle. Le autorità stanno indagando sulla causa, visti i frequenti crolli di edifici in città dovuti a normative permissive.

I soccorritori stanno scavando tra le macerie. L’edificio si trovava in una zona di Nairobi conosciuta come South C, secondo la Croce Rossa keniota, e i media locali affermano che si trattava di una struttura di 16 piani.