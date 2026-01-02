Violento scontro auto-furgone sulla statale: in azione i soccorsi e i vigili del fuoco, due persone ferite e traffico in tilt

Spread the love

BRESCIA. Incidente stradale nel pomeriggio di venerdì 2 dicembre sulla Ss45 bis Gardesana occidentale tra Limone sul Garda e Campione: un furgone e un’auto si sono scontrati, due feriti.

L’allarme è scattato poco prima delle 15 all’altezza del chilometro 96 e dopo la chiamata d’emergenza si è attivata la macchina dei soccorsi: sul posto sono giunte due ambulanze e i vigili del fuoco.

Uno dei due conducenti feriti è rimasto intrappolato nell’abitacolo ed è stato estratto dai pompieri con le pinze idrauliche e anche l’altro è stato preso in carico dal personale medico: entrambi sono stati trasportati in ospedale.

Pesanti i disagi alla circolazione con il traffico che è rimasto bloccato per tutta la durata delle operazioni di soccorso.

Sul posto, per i rilievi e e le indagini sulle cause e la dinamica esatta dell’incidente, si sono portati i carabinieri.

