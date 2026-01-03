Fuga di gas in un’abitazione: uomo muore per intossicazione da monossido

Spread the love

Montevarchi (Arezzo), 3 gennaio 2026 – Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri in un’abitazione di via Ammiraglio Burzagli, a Montevarchi, dove un uomo di 68 anni è morto a causa di una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. L’allarme è scattato intorno alle 18 per un possibile accumulo di gas all’interno dell’appartamento.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco, che hanno immediatamente arieggiato i locali. Le condizioni dell’uomo sono apparse da subito gravissime: era in arresto cardiaco ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale valdarnese della Gruccia, dove è deceduto poco dopo l’arrivo.

All’interno dell’abitazione si trovava anche una donna, trasferita d’urgenza in ospedale per accertamenti: le sue condizioni non sarebbero critiche.

https://www.lortica.it/2026/01/03/fuga-di-gas-in-unabitazione-uomo-muore-per-intossicazione-da-monossido/