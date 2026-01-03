Incendio nell’isola ecologica di Villa Mosca

Spread the love

TERAMO – Saranno le indagini affidate agli agenti della squadra volante della questura di Teramo dal pm Greta Aloisi, a chiarire le cause del rogo che questa sera, attorno alle 21:30, ha distrutto l’isola ecologica di Teramo Ambiente nel parco giochi all’incrocio tra via Aurini e via della Resistenza, a Villa Mosca.

Secondo alcune testimonianze accolte nella zona, infatti, poco prima dello scoppio dell’incendio che in pochi minuti ha distrutto la struttura per il conferimento dei rifiuti urbani, sono state sentite le esplosioni di alcuni petardi, che probabilmente ignoti possono aver introdotto all’interno dei contenitori e la cui accensione ha fatto presa sui rifiuti e sulla carta, dando origine all’incendio. Per fortuna i pompieri sono riusciti ad evitare che le fiamme si estendessero alle piante e all’area verde, compresi i giochi del parchetto di quartiere (il cui accesso adesso è stato interdetto).

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, assieme ai poliziotti e al vigile ecologico Vincenzo Calvarese. Per sincerarsi della situazione, ha raggiunto via Aurini anche il sindaco Gianguido D’Alberto, con l’assessore all’ambientee Graziella Cordone e il presidente della TeAm, Sergio Saccomandi. Il pm Aloisi ha disposto il sequestro della struttura, dopo i rilievi effettuati dalla Scientifica della Polizia di Stato.

