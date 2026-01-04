Auto precipita in un burrone alto 6 metri a Bertinoro: intervengono i Vigili del Fuoco

Spread the love

Momenti di grande paura nel pomeriggio di oggi, 4 gennaio, in località Bracciano, nel comune di Bertinoro, dove un’autovettura è uscita di strada precipitando in un burrone profondo circa sei metri.

Sul posto è intervenuta immediatamente la squadra dei Vigili del Fuoco di Cesena, che ha operato in una zona impervia per raggiungere il veicolo e prestare soccorso alla persona rimasta intrappolata all’interno. Grazie all’intervento dei pompieri, il conducente è stato estratto e stabilizzato prima di essere affidato al personale sanitario del 118.

