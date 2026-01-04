domenica, Gennaio 4, 2026
Fiamme ad una cabina elettrica e una centrale elettrica in Via Malanotte e in Via Assano. Intervengono i Vigili del Fuoco

ntervento di due squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Cesena e Savignano sul Rubicone, quest’oggi poco prima delle 13, per lo spegnimento di due incendi che hanno interessato una cabina elettrica ed una centrale elettrica in Via Malanotte e in Via Assano a Cesena.

Le squadre hanno operato in supporto alle squadre di Enel per ripristinare le condizioni di sicurezza. Nessuna persona coinvolta.

