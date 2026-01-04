Spread the love

ntervento di due squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Cesena e Savignano sul Rubicone, quest’oggi poco prima delle 13, per lo spegnimento di due incendi che hanno interessato una cabina elettrica ed una centrale elettrica in Via Malanotte e in Via Assano a Cesena.

Le squadre hanno operato in supporto alle squadre di Enel per ripristinare le condizioni di sicurezza. Nessuna persona coinvolta.

https://www.cesenanotizie.net/2026/01/04/fiamme-ad-una-cabina-elettrica-e-una-centrale-elettrica-in-via-malanotte-e-in-via-assano-intervengono-i-vigili-del-fuoco/79574