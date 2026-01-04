domenica, Gennaio 4, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

Incendio all’Ospedale San Raffaele a Cannaregio, pazienti evacuati: in fiamme carrello della biancheria

Il Faro
Spread the love

VENEZIA – Incendio all’Ospedale San Raffaele a Cannaregio e i pazienti sono stati evacuati. A prendere fuoco nella mattinata di oggi, domenica 4 gennaio, un carrello della biancheria, rogo subito spento dal personale che si era accorto del principio d’incendio senza alcuna conseguenza per i pazienti o la struttura. Il carrello si trovava all’esterno.

Per precauzione alcuni pazienti delle stanze più vicine al luogo dell’incidente sono stati spostati in altre stanze, nell’attesa della verifica da parte dei pompieri che hanno accertato la sicurezza delle stanze e autorizzato il rientro dei pazienti.

Tutti gli operatori coinvolti sono stati inviati al pronto soccorso dell’Ospedale Civile per gli accertamenti del caso, ma sono stati tutti dimessi, ad eccezione di uno che è in osservazione ma non presenta conseguenze gravi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale sanitario del 118. 

https://www.ilgazzettino.it/AMP/nordest/incendio_hospice_fatebenefratelli_pazienti_evacuati-9278403.html

Potrebbe anche interessarti

Il casco Rosso

Il Faro

Incendio sulla collina di Monte Mario a Roma, Vigili del fuoco e polizia impegnati nelle operazioni di spegnimento

Il Faro

Video – Recuperati quattro cuccioli abbandonati in un dirupo

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *