Incendio all’Ospedale San Raffaele a Cannaregio, pazienti evacuati: in fiamme carrello della biancheria

Spread the love

VENEZIA – Incendio all’Ospedale San Raffaele a Cannaregio e i pazienti sono stati evacuati. A prendere fuoco nella mattinata di oggi, domenica 4 gennaio, un carrello della biancheria, rogo subito spento dal personale che si era accorto del principio d’incendio senza alcuna conseguenza per i pazienti o la struttura. Il carrello si trovava all’esterno.

Per precauzione alcuni pazienti delle stanze più vicine al luogo dell’incidente sono stati spostati in altre stanze, nell’attesa della verifica da parte dei pompieri che hanno accertato la sicurezza delle stanze e autorizzato il rientro dei pazienti.

Tutti gli operatori coinvolti sono stati inviati al pronto soccorso dell’Ospedale Civile per gli accertamenti del caso, ma sono stati tutti dimessi, ad eccezione di uno che è in osservazione ma non presenta conseguenze gravi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale sanitario del 118.

https://www.ilgazzettino.it/AMP/nordest/incendio_hospice_fatebenefratelli_pazienti_evacuati-9278403.html