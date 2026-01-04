domenica, Gennaio 4, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

Incidente stradale nel comune di Lamezia Terme – intervento dei Vigili del Fuoco

Il Faro
Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

La squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, è intervenuta alle ore 11:20 circa in via Giorgio La Pira, nel comune di Lamezia Terme, a seguito di un incidente stradale.
Nel sinistro sono rimaste coinvolte due autovetture, una Fiat Panda e una Fiat Stilo. A seguito dell’impatto, la Fiat Panda si è ribaltata su un fianco, occupando parte della carreggiata. Il conducente della Fiat Panda è stato affidato alle cure del personale sanitario del SUEM 118 e successivamente trasportato presso una struttura ospedaliera per accertamenti.
L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato finalizzato alla messa in sicurezza dell’area interessata e dei veicoli coinvolti. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per gli adempimenti di competenza. La circolazione stradale ha subito temporanei rallentamenti.

Potrebbe anche interessarti

Massa Carrara, la squadra del Comando di Firenze si aggiudica l’11º Campionato Regionale VV.F. Toscana di Calcio a 5

Il Faro

Fuoriuscita di idrocarburi

Il Faro

Lazise, scontro frontale tra 2 vetture, una persona estratta dai pompieri

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *