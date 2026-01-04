domenica, Gennaio 4, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

Lecco – Intervento di soccorso sul monte Resegone

Il Faro
DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO DELLA LOMBARDIA

Nel pomeriggio di oggi, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per il recupero di tre escursionisti in difficoltà nei pressi della Capanna degli Alpinisti Monzesi, a quota 1330 metri sul Monte Resegone.
I tre, dispersi in una zona particolarmente impervia, sono stati individuati e raggiunti grazie all’intervento dell’elicottero Drago del reparto volo Lombardia. Gli escursionisti sono stati recuperati al verricello ed elitrasportati in sicurezza alla piazzola di Erve (LC), dove ad attenderli era presente la squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) del Comando dei Vigili del Fuoco di Lecco.
L’intervento si è concluso senza conseguenze per i coinvolti.

