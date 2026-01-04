domenica, Gennaio 4, 2026
cronaca

Paura a Frattocchie: tromba d’aria abbatte 30 alberi. Mobilitati Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine

Il Faro
Un risveglio drammatico per i residenti di Frattocchie. Poco prima delle ore 12:00, un vortice d’aria proveniente dal litorale ha attraversato via del Divino Amore e via Mazzamagna, abbattendosi con furia sull’abitato tra l’Appia Antica e via del Sassone.

Le raffiche hanno sradicato piante, danneggiato recinzioni e trascinato detriti sulle carreggiate, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi.

Sul posto sono confluite diverse squadre dei Vigili del Fuoco, affiancate dai Carabinieri e dalla Polizia Locale. Il coordinamento delle operazioni ha permesso di isolare le aree più colpite e avviare la rimozione degli ostacoli.

Al momento si contano circa 30 alberi abbattuti, alcuni dei quali finiti su sedi stradali o proprietà private. Fortunatamente non si registrano feriti, nonostante la violenza del fenomeno e l’orario in cui molte persone si trovavano in strada.

