Incendio in una casa di frazione Colla a Netro, dove ieri sera poco dopo le 20 sono intervenuti i vigili del fuoco. Vista l’estensione del rogo è stato necessario inviare sul posto cinque squadre, oltre a una di supporto proveniente da Vercelli.

Le operazioni di spegnimento sono durate per gran parte della notte, con i pompieri che sono riusciti a salvare una parte dell’abitazione che non è stata quindi interessata dalle fiamme. Stamattina sono ancora in corso le operazioni di

bonifica. Non si registrano feriti o intossicati. Le cause dell’incendio non sarebbero ancora note.

https://www.lastampa.it/biella/2026/01/05/news/a_fuoco_una_casa_a_netro_vigili_del_fuoco_al_lavoro_per_tutta_la_notte_colla-15456189