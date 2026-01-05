lunedì, Gennaio 5, 2026
Vigili del fuoco

Allagamento in un’abitazione – salvate due ragazze, di 21 e 24 anni intrappolate

IGILI DEL FUOCO

A seguito delle forti piogge, i vigili del fuoco di Roma sono intervenuti stanotte in via di Trigoria per l’allagamento in un’abitazione collocata al piano seminterrato: all’interno erano intrappolate due ragazze, di 21 e 24 anni.


Squadre e sommozzatori hanno rapidamente tagliato le inferriate poste a protezione delle finestre e creato un accesso per raggiungere la coppia di donne, bloccate in stanze diverse.
Soccorse ed estratte in stato di ipotermia, sono state affidate alle cure del personale sanitario.

