Allagamento in un’abitazione – salvate due ragazze, di 21 e 24 anni intrappolate

Spread the love

IGILI DEL FUOCO

A seguito delle forti piogge, i vigili del fuoco di Roma sono intervenuti stanotte in via di Trigoria per l’allagamento in un’abitazione collocata al piano seminterrato: all’interno erano intrappolate due ragazze, di 21 e 24 anni.



Squadre e sommozzatori hanno rapidamente tagliato le inferriate poste a protezione delle finestre e creato un accesso per raggiungere la coppia di donne, bloccate in stanze diverse.

Soccorse ed estratte in stato di ipotermia, sono state affidate alle cure del personale sanitario.