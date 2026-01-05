lunedì, Gennaio 5, 2026
Ultimo:
cronaca

Assalto a un portavalori lungo la A14 ad Ortona, spari contro il furgone: bottino da 400mila euro

Il Faro
l bottino dell’assalto al portavalori lungo la A14 presso Ortona, ammonterebbe a circa 400mila euro. Oltre al camion di traverso, ai fumogeni, ai veicoli incendiati e ai chiodi a terra, i malviventi avrebbero sparato colpi di arma da fuoco contro il mezzo blindato per costringerlo a fermarsi. La banda, si apprende, avrebbe usato un ordigno esplosivo per aprire il mezzo e la cassaforte, mentre gli operatori erano a bordo. Poi i malviventi, entrati in azione a bordo di auto di grossa cilindrata, si sono dati alla fuga con il bottino. 

Due persone, una di Roma e l’altra residente in provincia di Chieti, sono state medicate e trattate sul posto dai sanitari del 118, per intossicazione da fumi sprigionati dalle fiamme delle auto incendiate e dal fumo di alcuni fumogeni accesi dai malviventi.

https://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/assalto_portavalori_a14_ortona_cosa_e_successo-9279839.html

