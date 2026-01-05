Incendio a Conza della Campania, distrutta una casetta in legno: nessun ferito

Spread the love

Nella serata di ieri, sabato 4 gennaio, intorno alle ore 22.00, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Avellino, proveniente dal Distaccamento di Lioni, è intervenuta per un incendio sviluppatosi nel territorio del Comune di Conza della Campania, in via dei Volontari.

Le fiamme hanno interessato una casetta in legno, ben visibili già dalla strada Ofantina. Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno accertato che la struttura era disabitata e che al momento dell’evento non vi erano persone all’interno.

Sul luogo dell’intervento erano presenti anche i Carabinieri della Stazione di Conza della Campania e la Radiomobile di Sant’Angelo dei Lombardi, impegnati negli adempimenti di competenza.

L’incendio ha causato la completa distruzione della struttura, senza provocare feriti né danni ad altre abitazioni o beni circostanti. Successivamente sono state effettuate le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area interessata.

