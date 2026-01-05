Interventi sul territorio marchigiano

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLA MARCHE

SERRAVALLE DI CHIENTI (MC) – INCIDENTE STRADALE IN GALLERIA – Poco dopo le ore 17, i Vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto all’interno di una galleria lungo la SS77var, nel territorio di Serravalle di Chienti. Le squadre di Tolentino e Visso hanno collaborato con il personale sanitario del 118 e hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’autovettura coinvolta.

I tre occupanti del veicolo sono stati trasportati presso l’ospedale di Camerino. La strada è rimasta chiusa al traffico per tutta la durata delle operazioni di intervento e messa in sicurezza.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale.

Dal Comando di Macerata

———————-

SANT’ANGELO IN PONTANO (MC) – SCOSSA SISMICA. – A seguito della scossa sismica di magnitudo 3.8 registrata alle ore 3.31 dall’Istituto Nazionale di Fisica e Vulcanologia, con epicentro nel comune di Sant’Angelo in Pontano, al momento non sono pervenute segnalazioni di danni alla sala operativa dei Vigili del fuoco.

FALCONARA MARITTIMA (AN) – CADUTA ALBERI SU AUTOVETTURE –

I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 01.15 circa in via Galliano per la caduta di un grosso pino, insieme a un altro albero, che ha interessato alcune autovetture in sosta provocando il blocco della strada.

La squadra sul posto ha provveduto alla rimozione degli alberi e alla messa in sicurezza dell’area, consentendo il ripristino della viabilità. Non si segnalano persone coinvolte.

Altri interventi della stessa tipologia sono in corso nel fabrianese.

Dal Comando di Ancona.

————————-

ANCONA – RIMOZIONE ALBERO CADUTO – I Vigili del fuoco stanno intervenendo in corso Amendola per un pino caduto sulla sede stradale mentre transitavano due autovetture. Le persone a bordo dei veicoli sono riuscite a uscire autonomamente senza riportare particolari conseguenze; sul posto è intervenuto il personale del 118 per le verifiche sanitarie.

La squadra dei Vigili del fuoco è al lavoro per la rimozione del grosso albero, anche con l’ausilio dell’autogru. Nell’evento è rimasto coinvolto anche un muro di recinzione in mattoni e delle auto in sosta.

Daal comando di Ancona

—————————–

FABRIANO (AN) – RIMOZIONE ALBERI DALLA SEDE STRADALE. – I Vigili del fuoco stanno effettuando diversi interventi nel territorio di Fabriqno a causa di alberi caduti sulla sede stradale per le precipitazioni nevose.

La squadra VVF h già eseguito una decina di interventi finalizzati alla rimozione delle piante e al ripristino della viabilità.

Dal Comando di Ancona