Roma tragico frontale tra due auto a Tor San Lorenzo | 3 morti e un ferito grave

Un dramma immane, figlio di un possibile azzardo. Perché sì, sarebbe questo l’epilogo del terribile incidente consumatosi a Tor San Lorenzo, quartiere sul litorale di Roma, nella notte scorsa. Tre morti e un ferito grave è il bilancio del frontale che ha visto schiantarsi l’una contro l’altra due auto che percorrevano via Laurentina, all’altezza di via Colli Marini, nel primo sabato sera del 2026.

Le informazioni sono ancora scarne e poco dettagliate, ma da quanto è stato possibile apprendere, le vittime sarebbero un uomo di 70 anni e sua moglie, una donna di 63, oltre al 37enne che era a bordo dell’altra auto. La quarta persona rimasta coinvolta, è invece il figlio della coppia, che ha riportato ferite gravi. Da quanto riferito dai medici che lo hanno in cura all’ospedale di Ariccia, non sarebbe in pericolo di vita.

