Una vita dedicata a salvare quelle degli altri, addio ad Antonio Gasparroni: il cordoglio di Fisa e vigili del fuoco

ddio ad Antonio Gasparroni, già presidente dell’Associazione nazionale vigili del fuoco (Anvvf) di Pescara e maestro Fisa (Federazione italiana salvamento acquatico) molto conosciuto e soprattutto amato dai tanti che lo hanno incontrato nella loro vita. Tra questi il presidente degli Angeli del Mare-Fisa Marco Schiavone che lo ricorda con un post sui social comunicando la notizia della sua scomparsa ed esprimendo il “profondo dolore” per la morte di un “mio grande amico”.

Gasparroni aveva 74 anni ed “è stato – sottolinea Schiavone -, una figura fondamentale per la nascita degli Angeli del Mare: ci ha insegnato tutto ciò che sapeva sul mondo del salvamento acquatico, trasmettendoci competenza, rigore e passione”. “Per me, personalmente, è stato un vero mentore del soccorso acquatico, un punto di riferimento umano e professionale che porterò sempre con me”.