VIDEO – Crans-Montana, la disperazione del comandante dei Vigili del Fuoco: “Abbiamo fatto il possibile”

“Abbiamo fatto tutto il possibile”. Nelle immagini della tv francese la commozione e le lacrime di David Vocat, comandante dei Vigili del Fuoco che sono intervenuti per primi dopo il drammatico incendio di Crans-Montana. “Mi sono avvicinato a una signora che aveva perso il figlio temendo che mi respingesse”, ha raccontato il comandante in lacrime, “invece mi ha ringraziato per tutte le altre vite che abbiamo

