CREMA – Un cane da caccia è stato salvato oggi pomeriggio dai vigili del fuoco lungo il fiume Serio all’altezza della confluenza del Cresmiero. L’animale è stato avvistato da alcuni passati che lo hanno notato in mezzo al corso d’acqua. Sembrava impaurito e bloccato su un mucchio di rovi in mezzo al fiume.

La squadra lo ha raggiunto facilmente a piedi: in questi giorni il livello del Serio è basso. L’animale era bagnato e infreddolito, ma in buone condizioni. Aveva un collare. Uno dei vigili del fuoco lo ha preso in braccio e riportato a riva per poi affidarlo alla polizia locale che a sua volta lo ha consegnato al servizio veterinario dell’Ats.

https://crema.laprovinciacr.it/news/cronaca/563827/cane-intrappolato-nelle-acque-del-serio-salvato-dai-vigili-del-fuoco.html