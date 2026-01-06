martedì, Gennaio 6, 2026
Animalicronaca

Cavallo precipita in un pozzo e rimane intrappolato: il complesso intervento dei vigili del fuoco che salvano l’animale

Il Faro
BOLZANO. Cade nel pozzo e non riesce più a liberarsi: prima il grande spavento, poi un cavallo è stato salvato dall’intervento dei vigili del fuoco.

Il fatto è successo nel tardo pomeriggio di domenica 4 gennaio ad Avigna, frazione di San Genesio Atesino, e a lanciare l’allarme sono stati i proprietari dell’animale.

Per cause non chiare, l’animale era precipitato nel pozzo rimanendo intrappolato e non riuscendo più a muoversi e, una volta giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area, provando a tranquillizzare il cavallo.

Sul posto è intervenuta anche una veterinaria, il cui intervento ha permesso di gestire l’animale nelle delicate operazioni di recupero. 

