Cavallo precipita in un pozzo e rimane intrappolato: il complesso intervento dei vigili del fuoco che salvano l’animale

Spread the love

BOLZANO. Cade nel pozzo e non riesce più a liberarsi: prima il grande spavento, poi un cavallo è stato salvato dall’intervento dei vigili del fuoco.

Il fatto è successo nel tardo pomeriggio di domenica 4 gennaio ad Avigna, frazione di San Genesio Atesino, e a lanciare l’allarme sono stati i proprietari dell’animale.

Per cause non chiare, l’animale era precipitato nel pozzo rimanendo intrappolato e non riuscendo più a muoversi e, una volta giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area, provando a tranquillizzare il cavallo.

Sul posto è intervenuta anche una veterinaria, il cui intervento ha permesso di gestire l’animale nelle delicate operazioni di recupero.