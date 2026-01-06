I Vigili del fuoco piangono la scomparsa dell’ispettore D’Aquilante. L’ingegner Giudice: «Professionale, disponibile ed equilibrato»

Spread the love

Il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, in particolare il personale del comando provinciale di Isernia, a partire dall’ex comandante, l’ingegnere Luigi Giudice, e del distaccamento di Agnone, piange la prematura dipartita dell’ispettore Domenico D’Aquilante (al centro nella foto di apertura, ndr), originario di Sant’Angelo del Pesco.

Ispettore dei Vigili del fuoco, sempre attento, professionale e disponibile con i colleghi, Domenico D’Aquilante è stato una colonna portante anche a livello sindacale. Il suo impegno in difesa dei diritti della categoria si rivolgeva in particolare ai colleghi più giovani che considerava, giustamente, il futuro del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

«Una notizia che mi ha profondamente toccato. – commenta l’ingegnere Luigi Giudice, Dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e attualmente Direttore regionale del Friuli Venezia Giulia – Ho avuto il piacere di collaborare con l’ispettore D’Aquilante da comandante provinciale di Isernia e lo ricordo sempre molto professionale, disponibile, equilibrato e sempre a disposizione del personale, anche nella sua importante attività sindacale. Una persona perbene, prima ancora che un ottimo collega».

Nel corso della sua lunga carriera, l’ispettore D’Aquilante è stato anche responsabile del distaccamento di Agnone.

Il cordoglio e la vicinanza alla famiglia arrivano non solo dal personale dei Vigili del fuoco del distaccamento di Agnone, ma anche dalla nostra redazione giornalistica.

