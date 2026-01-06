Spread the love

Paura nella tarda mattinata di lunedì 5 gennaio nel quartiere Pozzo Strada, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento al quinto piano di un palazzo in via Monte Ortigara 11. L’allarme è scattato poco dopo le 11, quando fumo e odore acre hanno iniziato a propagarsi lungo le scale dello stabile, attirando l’attenzione dei residenti.

Sul posto sono intervenuti quattro mezzi dei vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’edificio. Le fiamme si sono sviluppate all’interno dell’alloggio, rendendo necessario un intervento rapido per evitare che il rogo si estendesse agli appartamenti vicini o alle parti comuni del palazzo.

Insieme ai pompieri sono arrivati anche i soccorritori del 118 Azienda Zero, che hanno prestato le prime cure a una ragazza di circa 30 anni, presente nell’alloggio al momento dell’incendio. La giovane è stata trasportata in ospedale per accertamenti, in via precauzionale, a causa dell’esposizione al fumo. Le sue condizioni non destano preoccupazione, ma i medici hanno ritenuto opportuno sottoporla a controlli…………..

L’incendio ha provocato danni all’alloggio interessato, mentre il resto del palazzo non risulta coinvolto in modo significativo. Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono protratte per diverse ore, fino alla completa eliminazione di ogni focolaio e alla verifica delle condizioni di sicurezza.

https://www.giornalelavoce.it/news/cronaca/663011/incendio-in-un-appartamento-a-pozzo-strada-fiamme-al-quinto-piano-e-una-giovane-portata-in-ospedale.html